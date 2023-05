Non solo l’Inter su Retegui

Dopo la convocazione con la nazionale di Roberto Mancini il nome di Retegui è finito sulla bocca di tutti. L’oriundo è stato molto criticato da diversi tifosi italiani per la scelta fatta dal ct della nazionale Italiana ma l’attaccante ha risposto a tutti a suon di goal. L’attuale centravanti classe ’99 milita nel Tigre dove sta disputando un’ottima stagione. Su di lui si sono accesi i fari di diversi club italiani e non solo.

Mateo Retegui i microfoni della emittente ESPN, è tornato a commentare i rumors che lo vogliono al centro dell’interesse di diverse squadre europee, tra cui Inter, Milan, Napoli e Roma: “Ora sono molto tranquillo, cerco di non pensarci troppo. So che è probabile un trasferimento a luglio, ma ho la testa al Tigre. Sono concentrato sul club, ho tanta voglia di giocare e segnare gol, voglio che il club faccia bene”.

Sul calciatore classe ’99, autore di 8 gol in 11 partite di campionato e che al termine di questa stagione verrà riscattato per 2 milioni di euro (il suo cartellino è tuttora di proprietà del Boca Juniors), è forte soprattutto il club nerazzurro che, in attesa di conoscere il futuro di Lukaku, ha avviato da diverso tempo i contatti col club argentino. Non solo il belga potrebbe lasciare la squadra milanese, anche Correa e Dzeko non sono molto sicuri di restare.

Retegui viene visto come perfetto sostituto di Lautaro Martinez ma con le sue qualità non avrebbe problemi ad affiancarlo. La valutazione del cartellino di attesta sui 20 milioni di euro, ma la sua quotazione è destinata a salire ulteriormente. Una contropartita che potrebbe sbloccare l’affare con il Boca Juniors è Facundo Colidio.

Dal suo canto anche il Napoli pensa a “El Chapita” per rafforzare ulteriormente la sua rosa. Nel caso in cui Osimhen o Simeone partisse allora occhio alle mosse di Cristiano Giuntoli.