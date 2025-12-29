Non solo Lucca, c’è un altro azzurro che può partire a gennaio

Il Napoli si avvicina al mercato di gennaio con più di un’incognita, tra vincoli regolamentari e possibili scelte inattese. Secondo quanto riportato da Il Mattino, la società azzurra dovrà muoversi con grande cautela: ogni eventuale acquisto dovrà infatti essere compensato da una cessione, in modo da rispettare il parametro dell’indicatore del costo del lavoro allargato rispetto ai ricavi, che deve restare al di sotto dello 0,8.

Il quotidiano analizza le recenti dichiarazioni di Giovanni Manna, soffermandosi soprattutto sul tema delle uscite. Il dirigente ha chiarito la posizione del club, spiegando come il Napoli non abbia intenzione di risolvere la situazione tramite aumenti di capitale o nuove immissioni di risorse. Una scelta che nasce anche dal disappunto per una decisione arrivata a ridosso della sessione invernale da parte della commissione che ha sostituito la Covisoc.

In questo contesto, non sono escluse cessioni anche importanti. Se da tempo si parla del possibile addio di Lorenzo Lucca, seguito con interesse dalla Lazio, nelle ultime ore è emersa anche un’altra ipotesi sorprendente: quella che porta a Noa Lang. Un’eventualità che, fino a poco tempo fa, sembrava difficilmente immaginabile.

Le parole di Manna nel pre-partita lasciano infatti aperti diversi scenari. “Vediamo quello che succede, non escludiamo nulla”, ha dichiarato, sottolineando come ogni calciatore debba meritare quotidianamente la maglia del Napoli, in un contesto di forte competizione interna.

Su Lucca, il dirigente è stato chiaro: “È un giocatore che abbiamo voluto, ma lo spazio è limitato. Abbiamo un centravanti che si è integrato benissimo e sta dimostrando il suo valore”. Un messaggio che potrebbe valere anche per Lang e che rende il mercato azzurro tutt’altro che prevedibile.