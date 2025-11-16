Non solo Mainoo, c’è un altro nome che interessa al Napoli per il centrocampo

Il Napoli guarda con crescente attenzione al mercato di gennaio, consapevole della necessità di intervenire per rinforzare un centrocampo che negli ultimi mesi ha perso punti di riferimento fondamentali. L’assenza prolungata di Anguissa ha costretto la società a valutare con urgenza profili capaci di garantire qualità, esperienza e affidabilità. In questo contesto si inseriscono le indiscrezioni riportate da Armando Areniello, esperto di mercato intervenuto ai microfoni di 1 Station Radio, che ha delineato una strategia chiara da parte della dirigenza partenopea.

Secondo Areniello, il nome in cima alla lista resta da settimane quello di Kobbie Mainoo, giovane centrocampista del Manchester United che ha già attirato l’interesse di diverse società europee. Il Napoli lo considera il rinforzo ideale per dare freschezza, dinamismo e soluzioni tecniche a un reparto che ha mostrato la necessità di alternative, soprattutto in vista del lungo stop dell’ex Fulham. La trattativa, tuttavia, non appare semplice, e proprio per questo il club starebbe valutando anche un secondo colpo per garantire ulteriori opzioni a Conte.

È in questo scenario che spunta una suggestione di grande peso: Marcelo Brozovic. Il regista croato, ex Inter e attualmente all’Al-Nassr, è in scadenza nel 2026 ma non ha ancora trovato un accordo per il rinnovo. La situazione contrattuale, secondo Areniello, potrebbe aprire le porte a una cessione già nella finestra invernale, rendendolo un obiettivo concreto per chi cerca esperienza e qualità nella gestione del gioco.

Brozovic, inoltre, è un profilo conosciuto e apprezzato da allenatori di primo piano come Antonio Conte e Luciano Spalletti, entrambi in passato protagonisti del suo percorso all’Inter. Questo elemento non è secondario, poiché la conoscenza reciproca tra tecnico e giocatore potrebbe facilitare un eventuale inserimento negli schemi partenopei. Anche la Juventus resta alla finestra, rendendo la corsa al centrocampista croato un affare potenzialmente animato da più pretendenti.

Nonostante l’appeal e la caratura internazionale di Brozovic, Areniello ribadisce con decisione che il vero obiettivo del Napoli rimane Mainoo. Tuttavia, la combinazione di necessità tecniche e opportunità di mercato lascia aperta la possibilità che il club azzurro possa tentare un doppio colpo. Gennaio si annuncia quindi come un mese decisivo per il futuro del centrocampo partenopeo e per le ambizioni della squadra di Conte.