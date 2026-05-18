Non solo Maresca: se non arriva Sarri ci sono altri due

Nonostante una stagione conclusa al secondo posto in campionato, il futuro di Antonio Conte al Napoli continua a far discutere. L’allenatore azzurro, alla guida della squadra ormai da due anni, potrebbe infatti prendere in considerazione l’idea di lasciare il club al termine della stagione. Una possibilità che avrebbe spinto Aurelio De Laurentiis a iniziare alcune valutazioni per non farsi trovare impreparato

Le idee

Tra i nomi seguiti con maggiore attenzione dal presidente del Napoli c’è quello di Maurizio Sarri. Il tecnico toscano conosce bene l’ambiente partenopeo e il suo ritorno rappresenterebbe una soluzione capace di riaccendere entusiasmo nella piazza, nonostante in società non faccia particolarmente scalpore. Durante la sua precedente esperienza in azzurro, Sarri ha lasciato un ricordo importante grazie a un calcio spettacolare e a risultati che hanno riportato il Napoli stabilmente ai vertici del campionato.

Oltre a Sarri, il club starebbe monitorando anche altri due profili italiani molto apprezzati: Vincenzo Italiano e Raffaele Palladino. Entrambi vengono considerati allenatori moderni, con idee offensive e una forte attenzione alla valorizzazione del gioco. Le loro esperienze nelle ultime stagioni hanno attirato l’interesse di diverse società importanti.

Pronti a tutto

Per il momento non ci sono decisioni ufficiali, ma il Napoli vuole programmare il futuro con grande attenzione, valutando ogni possibile scenario in vista della prossima stagione. De Laurentiis sa bene quanto sia importante non farsi trovare impreparato davanti a eventuali cambiamenti e per questo motivo starebbe già raccogliendo informazioni sui possibili sostituti. La volontà del club è quella di continuare a restare competitivo sia in Italia che in Europa, puntando su un allenatore capace di dare continuità al progetto tecnico e mantenere alta l’ambizione della squadra. Anche per questo le prossime settimane potrebbero diventare decisive per capire quale direzione prenderà il futuro della panchina azzurra.