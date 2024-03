Non solo Meret per la Roma: dal Napoli piace anche Gollini

I giallorossi continuano ad essere in pressing sui portieri del Napoli, con Pierluigi Gollini che entra nella corsa per la porta della Roma. I capitolini puntano anche a tentare qualche approccio di rinnovo con Mile Svilar

Il rinnovo di Mile Svilar continua ad essere una priorità per la squadra giallorossa. Il portiere della Roma e della nazionale serba continua a sfornare ottime prestazioni, tanto che la dirigenza sta pensando a migliorare il suo stipendio per evitare una fuga.

Il giocatore, infatti, percepisce 700 mila euro più premi, che portano lo stipendio a circa 1.3 milioni di euro. Nel caso in cui “scappasse” da Roma, i giallorossi sono pronti a reinvestire i suoi soldi per un altro giocatore.

Le mani sui portieri del Napoli

Dopo Alex Meret sembra esserci stato anche un avvicendamento dei capitolini per Pierluigi Gollini. L’ex Atalanta e Tottenham è uno dei profili preferiti dai giallorossi e sembrano potenzialmente poterlo prendere nella prossima sessione di mercato.

Infatti, nel caso in cui andasse male per uno la Roma tenterebbe per l’altro. Il dualismo in azzurro si sta facendo pesante e i capitolini sono pronti ad affondare per cercare di prendere uno dei due portieri azzurri. La Roma vuole migliorare tra i pali e la permanenza di Mile Svilar sarebbe un netto miglioramento per la squadra di Daniele De Rossi. Un motivo in più per cercare di trattenerlo? Le sue continue prestazioni da fuoriclasse, che stanno dimostrando come a Trigoria ci abbiano visto lungo sul prelevarlo dopo la lunga esperienza con il Benfica.