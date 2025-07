Non solo Ndoye, il Napoli segue Kevin per l’attacco

Non basta Noa Lang, il Napoli è alla ricerca di un esterno offensivo per le corsie laterali e il ds Manna sembra aver individuato da diversi mesi il profilo giusto: Kevin dello Shakhtar Donetsk.

Il nome del brasiliano, nuovamente accostato al Napoli nelle ultime ore in alternativa a Dan Ndoye, piace moltissimo a Giovanni Manna che lo segue già dalla scorsa sessione di mercato e potrebbe tentare il colpo qualora la pista dello svizzero dovesse saltare.

KEVIN: CIFRE E INGAGGIO

Kevin cresce nel vivaio del Pameiras e vanta all’attivo 12 gol e 8 assist in 52 presenze, di cui due in Champions League contro Brest e Bayern Monaco. Al momento è sotto contratto con lo Shakhtar fino al 2028 ma non è da escludere che gli azzurri possano portarlo via già a partire dalla prossima stagione.

Il prezzo del cartellino si aggira sui 35 milioni (30 + 5 di bonus) mentre per l’ingaggio si parla di circa 2,5 milioni di euro a stagione, contro i 3,5 previsti per Ndoye. Da capire come evolverà la pista Ndoye e se Kevin possa convincere De Laurentiis a puntare su di lui.