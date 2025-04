Non solo Orsolini, il Napoli segue con interesse anche Ferguson del Bologna

Il Napoli guarda con grande attenzione al mercato in vista della prossima stagione e, tra i profili che stanno attirando l’interesse del club partenopeo, spicca il nome di Lewis Ferguson. Secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato Matteo Moretto, il centrocampista scozzese del Bologna potrebbe diventare uno dei nuovi rinforzi azzurri per la mediana. La dirigenza napoletana, guidata dal direttore sportivo Giovanni Manna, è alla ricerca di un giocatore duttile e dinamico, in grado di integrarsi bene negli schemi tattici di Antonio Conte.

Ferguson rappresenta oggi uno dei pilastri del Bologna di Vincenzo Italiano. Utilizzato spesso come falso mediano in un 4-2-3-1, ha dimostrato grande efficacia anche nella fase offensiva. La sua capacità di inserirsi tra le linee, unita a una discreta visione di gioco e a un buon tiro dalla distanza, lo rendono un profilo molto interessante per una squadra come il Napoli, che punta a ringiovanire e potenziare il proprio centrocampo.

Il centrocampista scozzese, nato calcisticamente come trequartista, ha saputo evolversi nel tempo grazie a una notevole intelligenza tattica. Dopo un grave infortunio al legamento crociato che lo ha tenuto lontano dai campi per diversi mesi, Ferguson è riuscito a ritrovare la forma migliore anche grazie alla fiducia di Italiano, che lo ha sempre considerato centrale nel suo progetto tecnico. Questa rinascita ha rilanciato anche l’interesse dei club più ambiziosi della Serie A.

Un possibile approdo a Napoli vedrebbe Ferguson affiancarsi ad altri due talenti britannici già accostati agli azzurri: Billy Gilmour e Scott McTominay. In questo modo, la squadra partenopea potrebbe costruire un centrocampo di matrice britannica, solido, tecnico e capace di unire intensità e qualità. Il profilo di Ferguson sarebbe quindi funzionale tanto come titolare quanto come alternativa di livello, soprattutto in vista di una stagione ricca di impegni tra campionato e coppe.

A confermare l’interesse concreto del Napoli ci ha pensato proprio Matteo Moretto tramite un aggiornamento sui propri canali social: “Il Napoli resta sempre fortemente interessato allo scozzese Lewis Ferguson. Gli azzurri continuano a seguirlo con grande attenzione in vista della prossima annata”. Il calciatore del Bologna, dunque, si candida seriamente a essere uno dei nomi più caldi del prossimo mercato estivo, con la possibilità di compiere il grande salto in una squadra di vertice.