Non solo Spalletti, anche Conte innamorato: lo considera un giocatore sottovalutato

Prima Luciano Spalletti, ora Antonio Conte: si parla di un giocatore molto sottovalutato all’interno del contesto Napoli, che è riuscito a vincere ben due campionati con la maglia azzurra. Si parla di Juan Jesus, difensore che sta facendo ben vedere anche in questa stagione

Il talismano del Napoli

C’è chi lo vuole lontano da Napoli, chi perfino titolare. Juan Jesus divide, come sempre, e lo fa da vero e proprio eroe silenzioso. La squadra azzurra, da ormai qualche anno, non può fare a meno del difensore brasiliano, che sta collezionando ottime prestazioni.

L’ex Roma e Inter ha raggiunto la piena consapevolezza all’interno del movimento Napoli, consapevolezza di essere quel tipo di giocatore che riesce a dire la sua quando è in campo. Magari non un titolarissimo, ma da sempre quello che può quando può.

Conte stravede per lui

A confermarlo Antonio Conte stesso, che in una delle ultime conferenze stampa ha elogiato il talento brasiliano: “La sostituzione di Buongiorno? C’è Juan Jesus, giocatore esperto con cui avevo già parlato in tempi non sospetti. Farà grandi prestazioni, è un ragazzo che ha dato sempre grande disponibilità e ha la mia fiducia”. Un giocatore che, dunque, nutre della stima del proprio mister e che difficilmente saluterà il Napoli presto.