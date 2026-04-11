Non solo top, Cristiano Giuntoli a Napoli ha commesso anche degli errori

Cristiano Giuntoli, si sa ormai, è stato l’uomo della provvidenza del Napoli. Il direttore sportivo è riuscito a creare negli anni una rosa molto competitiva e vincente senza far troppo rumore. A prescindere da quanto accaduto, ormai fa parte della storia del Napoli e del cuore dei tifosi partenopei. Il dirigente, grazia anche all’aiuto dei suoi collaboratori ha fatto un egregio lavoro portando a Napoli calciatori fondamentali per la vittoria del terzo Scudetto.

Ha portato in azzurro calciatori come Kim, Kvaratskhelia ed Olivera che sono stati pagati anche relativamente poco. Per il coreano sono stati spesi circa venti milioni di euro, per Kvara invece solo dieci. Ad oggi questi due calciatori hanno una valutazione enorme. Senza dimenticare i vari Di Lorenzo, Osimhen, Anguissa e Lobotka.

Ma in realtà non tutti gli investimenti di Giuntoli sono state di successo. Tra i diversi flop non si può non citare Manolas, pagato addirittura trentasei milioni di euro. Troppi, in relazione poi al rendimento, i 24 milioni investiti per Simone Verdi, mai veramente incisivo con la maglia azzurra. In totale sono circa sessanta i milioni investiti che non hanno fruttato.

Non hanno infine reso quanto ci si aspettava da loro, anche a causa degli infortuni, giocatori come Pavoletti, Maksimovic, Rog, Diawara e Grassi. Però non si possono che fare dei grandi complimenti a Giuntoli. Ha portato questa città a sognare ma soprattutto ad esultare per un tricolore che mancava da trentatré anni.