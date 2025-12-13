Non solo Vergara, ci potrebbe essere un altro innesto immediato a centrocampo

Il Napoli continua a muoversi con grande attenzione sul mercato, specialmente per trovare il centrocampista giusto per rinforzare la rosa. Tuttavia, la strategia del club azzurro non si limita alle operazioni in entrata: la valorizzazione dei giovani già presenti nel vivaio rappresenta un pilastro sempre più centrale del progetto sportivo. In vista della finestra di gennaio, mentre si valuta l’innesto di un centrocampista per la prima squadra di Antonio Conte, a Castel Volturno cresce la convinzione che alcune risposte possano arrivare direttamente dall’interno.

Tra i nomi che stanno attirando l’attenzione degli addetti ai lavori spicca quello di Antonio Cimmaruta, classe 2007, protagonista assoluto del Napoli Primavera. Il giovane centrocampista si sta imponendo come uno dei profili più interessanti dell’intero Campionato Primavera 1, tanto da essere indicato da osservatori e analisi statistiche come il regista più completo della categoria. Le sue prestazioni non passano inosservate: personalità, visione di gioco e maturità tattica lo rendono un elemento chiave nello scacchiere azzurro.

Secondo i dati Opta e le valutazioni tecniche raccolte nelle ultime settimane grazie anche all’analisi della pagina “Giovani Talenti”, Cimmaruta eccelle in diversi aspetti del gioco. La sua qualità nel palleggio si unisce a una notevole capacità di recuperare palloni e di imporsi nei contrasti, dimostrando di essere non solo un costruttore di gioco, ma anche un centrocampista moderno e completo. La sua precisione nei passaggi e il controllo dei tempi della manovra lo rendono il vero metronomo della squadra Primavera.

Non è un caso che il Napoli Primavera stia vivendo un momento estremamente positivo. Le recenti vittorie e la crescita evidente della squadra sono frutto di una maggiore fluidità di gioco, di un’intensità più alta e di una ritrovata solidità difensiva. In questo contesto, il lavoro di mister Rocco e il nuovo assetto tattico hanno esaltato le qualità di Cimmaruta, capace di dare ordine, verticalità e ritmo all’intera manovra.

I numeri confermano le sensazioni: 83,6 passaggi riusciti a partita con una precisione del 94%, oltre 10 contrasti vinti e quasi 8 palloni recuperati di media. A questi si aggiungono più di 6 progressioni palla al piede e un valore di Expected Build-Up tra i più alti del campionato. Vedremo, dunque, se oltre Vergara, possa trovare spazio in prima squadra anche un altro giovane come Cimmaruta.