Non solo Zaniolo, alla Juventus piace Cristante

I bianconeri potrebbero preparare un doppio colpo dalla Roma. Pronto l’assalto a Nicolò Zaniolo e Bryan Cristante

Sarà un’estate rovente, in sede di mercato. La Juventus è in cerca di rinforzi per rinnovare la rosa e sembra intenzionata a far sul serio per più profili. Tra questi vi sarebbe anche Nicolò Zaniolo, destinato ad essere il post Dybala.

Il talento scuola Inter non è il solo calciatore giallorosso ad interessare a Madama, però. Negli ultimi giorni sembra montare l’idea di acquistare anche Bryan Cristante. L’ex Atalanta appare come un profilo di spessore ai bianconeri, visto anche le basse pretese economiche.

Il ruolo del giocatore e l’esborso monetario

Per prelevare Cristante potrebbe servire una cifra tra i 15 e i 20 milioni. Mourinho starebbe programmando di rinnovare la mediana e l’azzurro scuola Milan sembra il primo a poter lasciare.

Il calciatore sembra volenteroso di mettersi in mostra ed è disposto anche a partire dalla panchina. Il suo non è uno stipendio troppo elevato, visto anche che percepisce 1.8 milioni annui. Il contratto è in scadenza nel 2024, ma improbabile – salvo clamorosi colpi di scena – che arrivi la conferma in giallorosso. Gli servirà un finale di stagione sopra le righe per poterlo fare e sperare che il tecnico portoghese scelga di tenerlo.

Più probabile, dunque, un suo impiego nella Juventus. Squadra in cui potrebbe finire rivitalizzato, visto anche che Massimiliano Allegri – generalmente – va a nozze con profili come quello di Cristante. Resta da capire se la Juve vorrà spendere 55 milioni totali sia per lui che per Zaniolo.