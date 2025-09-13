Kean-Napoli, Conte lo voleva: i motivi che hanno spinto il club a puntare su Lucca

La sfida tra Napoli e Fiorentina della terza giornata non è stata soltanto un appuntamento di campionato, ma anche il riflesso delle dinamiche di calciomercato che avevano acceso l’estate. Protagonista assoluto è stato Moise Kean, l’attaccante che Antonio Conte avrebbe voluto inserire nel suo reparto offensivo e che Rocco Commisso ha deciso di blindare.

Il presidente gigliato non ha mai lasciato spazio a trattative: nessuna apertura, nessun margine, solo un no categorico. Lo stesso calciatore, dopo che la Fiorentina l’ha fatto diventare grande, ha preferito restare almeno per un altro anno. Da qui la decisione di puntare su Lucca.

L’edizione odierna de Il Mattino riporta: “E se nella prima parte del calciomercato, precisamente dal primo al 15 luglio, il Napoli avrebbe avuto terreno fertile, vista la clausola presente nel contratto di Kean con la Fiorentina da 52 milioni di euro, una volta scaduta non c’è stato più niente da fare“.

Il retroscena resta significativo: tra il 1° e il 15 luglio, grazie alla clausola rescissoria da 52 milioni di euro, il Napoli avrebbe potuto davvero sognare il colpo. Una finestra di mercato chiusa troppo in fretta, che oggi rende ancora più chiaro il valore della scelta di trattenere Kean a Firenze.