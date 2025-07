Napoli, ADL voleva vendere Osimhen in Arabia: l’attaccante ha declinato ogni proposta per il Galatasaray

È ormai prossima all’ufficialità la definitiva cessione di Victor Osimhen al Galatasaray. L’attaccante nigeriano – dopo aver brillato in Turchia con 37 gol – ha scelto di tornare a vestire la maglia giallorossa, respingendo offerte rilevanti.

Secondo quanto rivelato dal giornalista e amico del giocatore Buchi Laba, Osimhen ha declinato due proposte da top club europei e un’offerta dall’Arabia Saudita, annunciando al Napoli la sua volontà di fare ritorno a Istanbul. Il nigeriano avrebbe rassicurato il Galatasaray già durante il prestito in corso dicendo: “Voi siete la mia priorità, non me ne andrò a gennaio.

Le parti – Napoli e Galatasaray – avrebbero trovato l’intesa per 75 milioni di euro complessivi, con versamento:

40 milioni subito;

35 milioni dilazionati in due tranche da 17,5 milioni ciascuna, entro luglio 2026 (con garanzie bancarie)

Inserita anche una clausola “anti‑Italia”: per i prossimi due anni, in caso di cessione a club italiani, il Galatasaray dovrà versare un ulteriore conguaglio o penale. In aggiunta, il Napoli manterrà il 10 % sulla futura rivendita del centravanti.

Il Galatasaray verserà la prima tranche entro fine mese, con l’attaccante pronto a svolgere visite mediche e unirsi al gruppo. Victor Osimhen ha più volte ribadito la sua volontà di voler giocare per il Galatasaray rigettando la richiesta di Aurelio De Laurentiis di firmare per l’Arabia Saudita.