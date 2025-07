Osimhen, il Napoli spingeva per la cessione araba: l’attaccante ha rifiutato, voleva solo il Galatasaray

Victor Osimhen sarà un nuovo calciatore del Galatasaray. È ormai fatta per il trasferimento in Turchia del bomber nigeriano, il quale lascerà Napoli per la somma di 75 milioni di euro garantiti in due soluzioni (subito 40 milioni ed altri 35 entro giugno 2026), con la possibilità di arrivare anche a cifre superiori nel caso in cui il club turco decida di vendere l’attaccante in Italia nei prossimi due anni.

VICTOR OSIMHEN E LA DECISIONE CHE HA SPIAZZATO LA SSC NAPOLI: L’ATTACCANTE AZZURRO HA RIFIUTATO DI ESSERE CEDUTO IN ARABIA, LA SUA SCELTA ERA LA TURCHIA

In queste ultime settimane Victor Osimhen è stato sempre chiaro sulla sua intenzione di non voler giocare più con la SSC Napoli, tanto da disertare anche i test medici a Castel Volturno. L’attaccante ha quasi obbligato il club azzurro a cederlo, anche con la ‘minaccia’ di non accettare nessun’altra squadra e stare l’intero anno in tribuna percependo lo stipendio da 12 milioni.

La SSC Napoli, nelle scorse settimane, aveva accettato l’offerta araba. Osimhen ha però detto no facendo sapere al club partenopeo che sarebbe stato lui a decidere il suo futuro e in quale squadra giocare, ovvero il Galatasaray.