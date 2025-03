Nosa Edward Obaretin cresce, nel suo futuro il sogno è una maglia da titolare nella SSC Napoli?

Tra i calciatori di proprietà della SSC Napoli, vi è anche Nosa Edward Obaretin. Il difensore è attualmente in prestito al Bari e il Napoli punterebbe fortemente su di lui per il futuro.

Per ora è troppo presto, ma la sinergia tra Napoli e Bari potrebbe garantire un ottimo minutaggio al giovane, come sta accadendo, e portarlo a diventare un difensore di tutto rispetto. Acquistato dal Milan, il calciatore ha fatto esperienza in una categoria importante come la Serie C lo scorso anno ed ora in Serie B, un percorso che già qualche anno fa ha portato in azzurro calciatori importanti come Lorenzo Insigne.

FUTURO DA TITOLARE A NAPOLI, L’AGENTE CREDE NELLE POTENZIALITA’ DEL SUO ASSISTITO

Lo scorso anno, ai microfoni di SportItalia, il suo agente parlò proprio di Obaretin e del suo possibile futuro con la maglia azzurra in futuro, anche per un posto da titolare: “A livello di potenzialità lo vedrebbe in futuro a giocare titolare nel Napoli? “Per caratteristiche tecniche e fisiche ti direi assolutamente di sì. L’anno scorso ha fatto un grande step quando è arrivato a Napoli, anche da un punto di vista mentale”.

“Perché oggi i giovani devono capire che la testa è importante tanto quanto gli altri aspetti, o anche di più a volte. Un difensore centrale italiano, che si adatta a fare il terzino o il braccetto, mancino e con la sua tecnica: penso possa arrivare ad alti livelli”, ha infine dichiarato l’agente.