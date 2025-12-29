Queen, Not For Sale (Polar Bear): la canzone mai pubblicata

Questo Natale ha regalato ai fan dei Queen ‘Not For Sale (Polar Bear)’, un brano inedito inciso nel 1974. Il brano è stato recuperato da Brian May, che ha deciso di farlo ascoltare durante uno speciale natalizio trasmesso su Planet Rock.

L’INEDITO MAI PUBBLICATO – Come già accennato il brano è stato inciso nel 1974 durante le sessioni di “Queen II“, senza, però, essere inserito nella versione definitiva dell’album. Dopo oltre cinquanta anni la canzone ha visto la luce grazie a May.

Il chitarrista ha deciso di fare questo inaspettato regalo ai fan durante la puntata natalizia di uno speciale radiofonico su Planet Rock, andato in onda il 22 dicembre. “Credo che nessuno l’abbia mai sentita prima”, ha così ammesso sorridendo il musicista.

Inoltre, Brian ha confermato che ‘Not For Sale (Polar Bear)’ sarà presente nella nuova versione di “Queen II” che sarà pubblicata nel 2026. Un cofanetto dove saranno presenti versioni alternative, demo e materiali inediti.