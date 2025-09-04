Notizia inaspettata per De Bruyne: ecco cosa è successo

Kevin De Bruyne è stato sorpreso all’inizio di questa sosta per le nazionali, con il tecnico Rudi Garcia che avrebbe compiuto un gesto inaspettato dal talento belga di proprietà del Napoli

Rudi Garcia toglie la fascia da capitano a Kevin De Bruyne

Avete letto bene, l’ex allenatore del Napoli e attuale tecnico della nazionale belga ha deciso di togliere la fascia da capitano a Kevin De Bruyne. Una scelta che sembra un po’ troppo forte e che avrebbe sorpreso il centrocampista del Napoli, che si aspettava di continuare ad essere il capitano della nazionale belga.

Una scelta che sicuramente non farà contenti i tifosi del Napoli, che continuano ancora oggi a ricordare con disprezzo i momenti di Rudi Garcia da allenatore del Napoli. Il tecnico francese può dirsi uno dei maggiori autori della stagione fallimentare post scudetto di due anni fa.

Le motivazioni dietro questa scelta

L’allenatore ha poi spiegato chi sarà il prossimo capitano e il perché della scelta: “Sarà Youri Tielemans il capitano della mia Nazionale. C’è stata unanimità nella scelta fra lo staff e squadra. Perché ho cambiato il capitano? Youri è il collegamento giusto fra la ‘generazione d’oro’ di questa Nazionale e i giovani che stanno emergendo. Questo, però, non vuol dire che gli altri senatori siano meno importanti. Lukaku, De Bruyne, Courtois e Meunier avranno comunque un ruolo cruciale all’interno della squadra”.