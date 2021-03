Notizie dall’Argentina: Cavani vestirà la maglia del Boca Juniors, ma Solskjaer frena sull’addio

La stagione di Edinson Cavani alla corte del Manchester United è stata piena di alti e bassi. Il centravanti uruguaiani è alle prese da inizio stagione con vari infortuni, tra cui lo stesso Covid, che non lo hanno certamente aiutato. Il suo score risulta 6 goal e 2 assist in 18 presenze nel campionato, mentre ancora più magro è il suo contributo alle coppe: solo 1 rete tra EFL,FA e Champions League.

Con l’avvicinarsi della fine di questa stagione, stanno trapelando voci su un probabile addio del “matador” ai Red Devils. Lo stesso padre dell’ex Napoli, Luis Cavani ha dichiarato ai microfoni della trasmissione Superfutbol che il figlio non si sarebbe ambientato in Inghilterra, e vorrebbe tornare in Sud America per stare vicino alla famiglia. Egli ha anche parlato di un suo eventuale passaggio al Boca Juniors: “Il Boca Juniors? Sì, gli piacerebbe giocare per il Boca, ha avuto diversi colloqui con Riquelme. La decisione di mio figlio è chiara: ha intenzione di tornare in Sud America al termine della stagione di Premier League”.

Questa notizia ha trovato ulteriori conferme dalla rivista argentina Olè, dove Walter Guglielmone, fratellastro e agente del calciatore ha dichiarato in un intervista del quotidiano: “Andare a giugno al Boca, è questa l’idea”.

L’allenatore del Manchester United Ole Gunnar Solskjaer ha invece frenato queste voci su un eventuale addio a fine stagione di Cavani. Skysports.com ha riportato le sue parole: “Edinson è molto orgoglioso di giocare nel Manchester United e non ha preso alcuna decisione sul suo futuro”.

Una situazione che rimane quindi ancora molto incerta e che potrà evolversi in qualsiasi direzione con il passare del tempo. Infatti Cavani ha firmato ad inizio stagione un contratto valido solo per questa stagione con l’eventuale opzione di rinnovare per il prossimo anno. Vedremo quale sarà il suo futuro.