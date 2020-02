Novellino esalta il nuovo acquisto del Napoli: “La palla non gliela levi mai”

In questo calciomercato invernale la SSC Napoli ha dato il meglio di sé con Aurelio De Laurentiis che ha speso 95 milioni di euro per sistemare la squadra non solo per la stagione in corso, ma anche per la prossima. Nono a caso, due calciatori, Rrahmani e Petagna, arriveranno solo il prossimo giugno.

Ai microfoni di Kiss Kiss Napoli è intervenuto Walter Novellino. L’allenatore ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato anche del mercato del Napoli. Ecco i principali aspetti evidenziati: “Politano al Napoli può dare entusiasmo, destrezza, qualità nell’uno contro uno, gioventù. La sua voglia di rimettersi in gioco fa la differenza. È un giocatore che è migliorato tantissimo negli anni”.

“Anche Petagna è un ottimo acquisto. Il mercato del Napoli lo giudico molto bene. Il mercato va vissuto con serenità, perché la società quando ti sposa, ti sposa a pieno. Petagna è uno che esce dalle marcature e viene a giocare dentro le linee. È un giocatore che sa tenere palla, la protegge bene, è cattivo agonisticamente e la palla non gliela levi mai“.

Walter Novellino, quindi, ha esaltato il mercato del Napoli ed in particolare gli acquisti dei due attaccanti, Politano e Petagna.

Mentre Politano potrà dare una mano già durante la stagione in corso e sarà il sostituto di Callejon, il quale andrà via al termine della stagione, Andrea Petagna sarà il nuovo attaccante del Napoli da giugno 2020.