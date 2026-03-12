Novità di formazione per Conte in vista del Lecce: possibile forfait da gestire

A due giorni dalla sfida del Maradona contro il Lecce, Antonio Conte deve fare i conti con alcune situazioni fisiche da monitorare nella rosa del Napoli. In particolare, preoccupa la condizione di Juan Jesus, che nelle ultime sedute di allenamento ha accusato un leggero affaticamento. Il difensore brasiliano potrebbe quindi non essere rischiato nella prossima partita di campionato, con lo staff tecnico orientato verso una scelta prudente.

Juan Jesus è stato gestito con attenzione durante gli allenamenti a Castel Volturno. Proprio per evitare possibili complicazioni, Conte potrebbe decidere di lasciarlo a riposo in vista del finale di stagione, rinunciando temporaneamente a un giocatore che quest’anno ha dato molte garanzie.

In caso di forfait del brasiliano, si prepara una novità nello schieramento difensivo del Napoli. Sam Beukema è infatti il principale candidato per occupare il ruolo di terzo centrale di destra nella difesa a tre. Al centro dovrebbe essere confermato Alessandro Buongiorno, mentre sul lato sinistro della linea difensiva è atteso Mathías Olivera, completando così il reparto arretrato.

Arrivano invece segnali positivi dal centrocampo. Scott McTominay ha recuperato completamente dall’infortunio e si è già allenato con il gruppo a partire da martedì. Lo scozzese dovrebbe quindi essere regolarmente disponibile per la sfida contro il Lecce, offrendo alla squadra la sua consueta intensità fisica e la capacità di inserirsi in zona offensiva.

Resta infine da valutare la condizione di Stanislav Lobotka. Il regista slovacco è ancora sotto osservazione dopo i recenti problemi fisici e la sua presenza dal primo minuto resta incerta. Conte e lo staff medico decideranno nelle prossime ore se impiegarlo dall’inizio, utilizzarlo a gara in corso oppure concedergli ulteriore riposo. Nessun problema invece per Hojlund che, come previsto, sta smaltendo lo stato influenzale e dovrebbe essere regolarmente arruolabile.