Novità per Paola Di Benedetto e Federico Rossi: un nuovo programma per lei

Ci sono tante novità in vista per Paola di Benedetto e il suo fidanzato Federico Rossi. I due sono sempre insieme e più felici che mai. Stanno trascorrendo infatti la vacanza insieme.

PAOLA DI BENEDETTO E FEDE ROSSI: VACANZA INSIEME – Fede Rossi e Paola Di Benedetto sono attualmente in vacanza insieme in Sardegna. Sarebbero dovuti andare in Grecia, ma pare che abbiano cambiato idea in vista dell’attuale situazione del Coronavirus, in quanto i contagi stanno nuovamente aumentando e alcuni voli sono stati rimandati o cancellati.

PAOLA E FEDE: SEMPRE PIU’ VICINI – Paola e Fede sono sempre più vicini e più felici che mai. Tra i due non è sempre stato tutto rosa e fiori, infatti prima del lockdown avevano vissuto un momento di crisi. E’ stato poi superato nel momento in cui la Di Benedetto è entrata nella casa del GF.

Nel GF Vip Paola è piaciuta molto al pubblico e per questo ha vinto anche l’ultima edizione. Ha poi anche devoluto i soldi vinti alla Croce Rossa per aiutare i fondi contro il Coronavirus.

PAOLA DI BENEDETTO: NOVITA’ IN ARRIVO – Per Paola ci saranno delle importanti novità in arrivo. Pare che condurrà un programma in tv, ma non sappiamo ancora di cosa si tratta nello specifico. Per quanto riguarda Fede, è da poco uscito dal duo ‘Benji e Fede’ e forse ci sarà un nuovo album musicale.