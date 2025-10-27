Novità sul rientro di Romelu Lukaku: Conte può sperare

Il Napoli, che si sta godendo il primato in classifica a pari punti con la Roma maturato grazie alla vittoria per 3-1 contro l’Inter, può sorridere anche per la notizia del rientro di Romelu Lukaku le cui condizioni stanno migliorando e sarà presto di ritorno a Napoli per rimettersi in forma.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, il belga dovrebbe accelerare il suo rientro e potrebbe tornare a disposizione proprio in occasione della Supercoppa Italiana che vedrà il Napoli impegnato a Riad a metà dicembre: il primo appuntamento sarà la semifinale contro il Milan (finalista della Coppa Italia) il 18 dicembre e l’eventuale finale (contro la vincente tra Bologna e Inter) sarebbe poi il 22 dicembre.

Lukaku si è infortunato nell’amichevole estiva durante il ritiro contro l’Olympiakos e non ha dunque potuto prendere parte a nessuna gara ufficiale con i suoi compagni, spingendo la dirigenza a intervenire sul mercato per sostituirlo. Il suo rientro, però, è atteso tra circa un mese e mezzo. Ecco quanto si legge sulle pagine del quotidiano partenopeo:

“Ha recuperato – e a tempo di record – dalla lacerazione della fibra del retto femorale (muscolo anteriore) della gamba rimediato a Castel di Sangro. Lukaku sarà a Napoli la prossima settimana e inizierà il programma di recupero per il ritorno in campo. Per dicembre potrebbe essere pronto. Addirittura prima della data fissata, la Supercoppa Italiana”.

Supercoppa a parte, il rientro definitivo di Romelu Lukaku per la seconda parte di stagione sarà fondamentale per il cammino del Napoli, specialmente dopo le ultime prestazioni di Lucca che hanno portato Conte a non schierarlo neanche per un minuto nel big match contro l’Inter.