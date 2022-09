Novità sul rinnovo di Meret

Il calciomercato è appena terminato, dopo le tante trattative di quest’anno in casa Napoli non si è riusciti a comprare un nuovo portiere. Tutti i reparti sono stati modificati ma non è arrivato il portiere tanto atteso. Il Napoli aveva provato l’affondo per il costaricano Keylor Navas che però non è andato a buon fine. Attualmente la società partenopea ha tra i pali: Alex Meret come primo portiere ed a fare il secondo c’è Salvatore Sirigu.

Data la titolarità dell’estremo portiere friulano, in casa Napoli si è iniziato a parlare di rinnovo del contratto. Del suo futuro ne ha parlato Alfredo Pedullà sulle colonne de “La Gazzetta dello Sport“, annunciando possibili novità:

“Salire sul nuovo K2 dopo aver salutato il vecchio significa avere in tasca un bonus da 10 milioni la differenza tra quanto incassato e quanto speso. Potrebbe essere il tesoretto di Gennaio, quando ci sarà poco da riparare considerata la buonissima semina estiva. Ma quel bonus potrebbe essere in parte utilizzato per prolungare il contratto in scadenza di Meret, non per altre tre o quattro stagioni, al massimo per due.”

Meret in questa sessione di mercato però si è sentito sospeso. In bilico tra l’andare via ed essere il portiere di una squadra che gioca in Champions League. Lo stesso allenatore non era contento del rendimento del suo numero 1. Ad oggi, il portiere friulano, per arrivare ad un accordo sul rinnovo vuole una sicurezza, quella di essere protagonista in questa stagione del Napoli.

Convincere la tifoseria partenopea e la società non sarà semplice per Meret, difatti dopo gli errori dello scorso campionato il portiere non è visto di buon occhio. Questa è l’ultima possibilità per l’ex Udinese che deve in tutti i modi dimostrare le sue qualità fra i pali.