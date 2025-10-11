Novità sull’infortunio di Buongiorno: i tempi di recupero

L’inizio di stagione in casa Napoli non è stato dei più tranquilli dal punto di vista degli infortuni. La sosta per le Nazionali permetterà probabilmente ad Antonio Conte di recuperare almeno un pedina fondamentale. Ieri a Castel Volturno si è tenuta una doppia seduta di allenamento terminata con un’amichevole.

Il test contro l’Avellino è terminato con una vittoria per 3-0 in favore del Napoli. La partita è stata utile soprattutto per mettere minuti nelle gambe dei giocatori che finora hanno avuto meno spazio in campionato. Conte ha potuto osservare diverse soluzioni tattiche e verificare la condizione di alcuni elementi in cerca di riscatto, oltre a testare la solidità del gruppo contro un avversario motivato e ben organizzato.

Il test ha evidenziato una squadra in crescita, capace di mantenere ritmo e intensità per tutti i novanta minuti. Le reti e le buone giocate hanno confermato la qualità della rosa e la profondità del gruppo a disposizione dell’allenatore. Conte ha apprezzato l’atteggiamento dei suoi, sottolineando l’importanza di sfruttare ogni occasione per migliorare la forma fisica e mentale in vista dei prossimi impegni ufficiali.

Intanto arrivano notizie positive dall’infermeria. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Alessandro Buongiorno è ormai prossimo al pieno recupero dopo i problemi muscolari che lo hanno costretto a fermarsi nelle ultime settimane. Il difensore ex Torino ha ripreso ad allenarsi parzialmente in gruppo e le sensazioni sono incoraggianti per un suo imminente ritorno in campo.

Il rientro di Buongiorno rappresenterebbe un’importante risorsa per Conte, che potrà contare nuovamente su un elemento di grande affidabilità e personalità nel reparto arretrato. Il suo ritorno potrebbe avvenire proprio nella prossima sfida di campionato, curiosamente contro la sua ex squadra, il Torino, subito dopo la pausa per le nazionali. Un’occasione speciale per chiudere il cerchio e tornare protagonista con la maglia azzurra.