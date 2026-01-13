Novità sull’infortunio di David Neres: Conte spera di averlo il prima possibile

L’infermeria del Napoli inizierà finalmente pian piano a svuotarsi e per Antonio Conte arrivano segnali incoraggianti in vista dei prossimi impegni, decisivi sia in campionato che in Europa. Tra i nomi più attesi c’è senza dubbio quello di David Neres: dopo aver saltato le ultime partite, il brasiliano è sempre più vicino al rientro e le prossime ore saranno determinanti per capire quando potrà tornare a disposizione della squadra.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport nell’edizione odierna, la situazione di Neres sarà valutata nuovamente oggi dallo staff medico. Il giocatore è rimasto ai box nelle sfide contro Verona e Inter a causa dei postumi della distorsione alla caviglia rimediata all’Olimpico nel match contro la Lazio. Un infortunio fastidioso, che ha richiesto prudenza e un lavoro specifico di recupero per evitare ricadute, ma che ora sembra finalmente alle spalle.

Le sensazioni, infatti, sono positive e fanno filtrare un cauto ottimismo. Neres potrebbe rientrare tra la gara con il Parma e quella contro il Sassuolo, in programma sabato allo stadio Maradona. Conte e il suo staff non vogliono forzare i tempi, ma allo stesso tempo sono consapevoli dell’importanza del brasiliano, capace di garantire qualità, velocità e imprevedibilità sulla fascia offensiva.

Il possibile ritorno di Neres rappresenterebbe una risorsa preziosa anche in ottica Champions League. L’obiettivo è averlo a disposizione per la trasferta europea di martedì a Copenaghen, una sfida che potrebbe rivelarsi decisiva per poter agguantare la qualificazione ai Playoffs da giocarsi in ogni caso all’ultima giornata in casa contro il Chelsea.

In attesa del verdetto definitivo, l’ambiente guarda con fiducia ai prossimi giorni. Il rientro di Neres, unito a quello di altri elementi importanti, potrebbe dare nuova linfa a una squadra chiamata ad affrontare un calendario fitto e impegnativo. Conte incrocia le dita, sapendo che recuperare i suoi uomini migliori nel momento cruciale della stagione può fare davvero la differenza.