Novità sull’infortunio di Spinazzola e Gilmour: le ultime novità

La settimana di lavoro che sta per aprirsi a Castel Volturno sarà fondamentale per chiarire le condizioni dei giocatori del Napoli attualmente ai box. Con la ripresa degli allenamenti fissata per lunedì, data in cui tornerà anche Antonio Conte, lo staff medico azzurro potrà finalmente avere un quadro più preciso sullo stato degli infortunati e sulle reali possibilità di recuperarli in vista della delicata sfida contro l’Atalanta. Tra i nomi più attesi c’è sicuramente quello di Leonardo Spinazzola, reduce da un problema muscolare che lo aveva costretto a lasciare il campo all’intervallo della partita contro il Como.

Il laterale sinistro ex Roma, secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, potrebbe tornare a disposizione entro il weekend, anche se con ogni probabilità il suo impiego verrà gestito con prudenza. Le sensazioni che arrivano dallo staff tecnico sono moderatamente positive: l’obiettivo realistico è quello di averlo almeno in panchina, pronto a dare una mano nella ripresa o anche solo per riassaggiare il clima partita dopo lo stop.

Una situazione simile riguarda Billy Gilmour, altro giocatore fondamentale che in questi giorni sta lavorando per rientrare. Il centrocampista scozzese aveva dovuto rinunciare alla convocazione con la sua nazionale proprio a causa di un fastidio agli adduttori, un problema analogo a quello accusato da Spinazzola. Le prossime ore serviranno a capire se la terapia seguita durante la pausa avrà dato i frutti sperati e se Gilmour potrà tornare quantomeno tra i disponibili.

L’eventuale recupero dello scozzese è particolarmente importante per il centrocampo del Napoli, già messo alla prova dall’assenza di Anguissa. Senza di lui, infatti, le rotazioni in mezzo al campo si fanno inevitabilmente più strette e costringono Conte a ricorrere a soluzioni alternative. La scelta più naturale sembra essere l’inserimento dal primo minuto di Elmas, giocatore di qualità ma con caratteristiche molto diverse rispetto al camerunese.

Accanto a lui potrebbe trovare spazio anche Vergara, che negli ultimi allenamenti ha mostrato una crescita importante e potrebbe rappresentare una risorsa preziosa per dare respiro ai titolari. In definitiva, l’esito delle valutazioni mediche dei prossimi giorni sarà determinante non solo per la gestione della gara contro l’Atalanta, ma anche per programmare al meglio le prossime settimane, durante le quali il Napoli avrà bisogno di tutti gli effettivi per mantenere alta l’intensità e la competitività della rosa.