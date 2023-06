NUMB: l’intervista per “Speed Date”, il nuovo brano con Orlvndo

Il 2 Giugno è uscita “Speed date” di NUMB e Orlvndo, un ossimoro tra note urban pop e un testo introspettivo; un forte contrasto tra ciò che si prova e quel che poi si dice, la consapevolezza della bellezza di un rapporto e l’insicurezza nel rovinarlo ancor prima di iniziare: immagini evocative e un ritornello liberatorio sono le componenti chiave di questo nuovo brano.

Abbiamo chiesto a NUMB di raccontarcelo meglio.

Ciao NUMB! “Speed date” è un brano dove troviamo marcate sonorità urban-pop “spensierate”, alternarsi a invece tematiche più riflessive e “personali”: quanto è importante per te non prendersi sul serio? Nella musica così come anche nella vita di tutti i giorni

Ciao! Al di fuori della musica sono una persona che non si prende mai sul serio, al contrario nei brani che scrivo, cerco di analizzarmi e di far arrivare qualcosa a chi mi ascolta.

Tu e Orlvndo siete entrambi artisti di Verona: a che punto è lo sviluppo della musica nella vostra città? L’ascoltatore è alla ricerca di novità o è sempre più difficile emergere?

In questo periodo storico non è facile emergere, ma devo dire che Verona, oltre ad essere una città che brulica di talento, comincia a muoversi bene anche a livello di eventi che rappresentano una splendida possibilità per i ragazzi che hanno l’esigenza di esprimersi.

Se ti dovessi chiedere di scegliere nel tuo percorso artistico che strada intraprendere tra Rap e Pop, cosa sceglieresti? E perché?

Il Rap è e sarà sempre al centro della mia musica: quello che voglio fare è mescolare più generi, così da trovare una mia personale originalità a livello di suono.

Parliamo meglio di “Speed Date”: qual è il messaggio che vorresti arrivasse all’ascoltatore?

Vorrei che chi ascoltasse questo brano riuscisse ad entrare più in confidenza con i propri sentimenti, sentendosi meno insicuro di amare.

Tanti singoli e ancora nessun progetto più strutturato: è giunto il momento di pubblicare un EP o ritieni sia ancora presto? Cosa dobbiamo aspettarci nei prossimi mesi?

Il progetto c’è, io e Tokyo lo stiamo ultimando, ma per ora ci concentriamo sui concerti e il tour ad agosto. Grazie mille ai ragazzi di DailyNews24 e a presto!

Ascolta qui “Speed Date”: