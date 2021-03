Numero decessi preoccupanti in Campania, superata quota 5000

Con i dati registrati due giorni fa e in generale dall'inizio della pandemia, i decessi in Campania superano pericolosamente la quota 5000.

Secondo quanto riportato dal “Corriere del Mezzogiorno” la situazione in Campania non è delle migliori. Quest’ultima infatti conta un numero di decessi abbastanza preoccupante. Inquietante sia per quanto riguarda la giornata di due giorni fa, il 23 marzo, che in generale da inizio pandemia.

SESTA REGIONE CON PIÙ DECESSI – A riguardo ecco cosa scrive il quotidiano: «Con i sessantadue decessi registrati – il 23 marzo – in Campania, il numero complessivo delle vittime da e per Covid 19 supera quota cinquemila. É trascorso un anno esatto dal primo lockdown. La nostra regione è la sesta più colpita d’Italia in termini di perdite di vite umane negli ultimi 6 mesi».

Questo: «[…] dietro la Lombardia, il Veneto, l’Emilia Romagna, il Piemonte e il Lazio. Ma il dato che desta preoccupazione è l’impennata che si è registrata tra la prima, la seconda e la terza ondata. Campania virtuosa un anno fa, quando il governatore Vincenzo De Luca […] snobbava i giudizi ironici di mezza Italia, più propenso a snocciolare le cifre positive di una regione dove era stata introdotta la tolleranza zero. In molti casi in netto anticipo rispetto ai primi dcpm del governo Conte».

L’ALGORITMO – Da allora però la situazione si è aggravata, ma non del tutto. Alessandro Perrella, infettivologo del Cardarelli, dichiara infatti che: «C’è un aumento di sintomatici e di pressione sugli ospedali, ma dai dati sappiamo anche che stiamo vivendo già una fase di stazionaria, tendente verso una lieve diminuzione, se continuiamo così riusciamo a passare questo nuovo picco».

«Abbiamo creato – continua Perrella – un algoritmo che valuta per ogni soggetto la carica virale e la sintomatologia clinica – e quindi se si possono – dimettere con una terapia da seguire a casa. […] Uno studio prezioso, che ci permette di liberare con efficacia i posti letto e rispondere ai nuovi arrivi».