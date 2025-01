Nuova apertura di Garnacho al Napoli: si tratta con lo United

Garnacho ha aperto al Napoli attraverso i suoi agenti, ma la trattativa con il Manchester United sembra difficile

Il Manchester United ha rifiutato un’offerta di 40 milioni di sterline da parte del Napoli per Alejandro Garnacho. Gli azzurri hanno fatto dell’argentino l’obiettivo numero uno di questo mese per sostituire il fuoriclasse Khvicha Kvaratskelia. Il fuoriclasse georgiano è diretto al Paris Saint Germain in un trasferimento da 70 milioni di euro, che si può dire ormai ufficiale.

Sebbene Garnacho sia intenzionato a lasciare l’Old Trafford e desideri trasferirsi a Napoli, i dirigenti dello United sono pronti a giocare duro per il 20enne. Lo United ha comunicato alla squadra di Serie A che serviranno 60 milioni di euro per ottenere Garnacho questo mese e vuole che la sua valutazione sia rispettata.

Garnacho, un talento da crescere

Garnacho è stato un protagonista dello United da quando è entrato in prima squadra, diventando un giocatore chiave sotto l’ex allenatore Erik ten Hag e vincendo il Premio Puskas 2024 per il miglior gol del calcio mondiale, con la sua straordinaria acrobazia all’Everton la scorsa stagione. Ma ha faticato a incidere sotto il nuovo direttore Ruben Amorim, esordendo per la prima volta in otto partite nella vittoria di FA Cup contro l’Arsenal nel fine settimana.

Questa settimana Amorim lo ha sfidato a lavorare sul suo gioco se vuole essere un titolare nella nuova squadra dello United: “Ha talento e deve imparare a giocare in una posizione diversa”, ha detto il tecnico dello United, parlando prima della partita di Premier League di giovedì contro il Southampton. “Deve giocare meglio all’interno. Migliora molto nella posizione di recupero quando non ha la palla. Ma così facendo, a volte non si trova nella posizione giusta per effettuare le transizioni come in passato”. Parole che sembrano chiudere ad un possibile facilitarsi della trattativa.