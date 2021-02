Nuova cameretta per Leone Lucia Ferragni, ecco tutte le foto

Buone notizie per il piccolo Leone Lucia Ferragni, una cameretta nuova di zecca! O meglio la stessa stanza di prima, ma con qualche sostanziale modifica. Quali sono tuttavia nello specifico?

LE NOVITÀ – Il letto è una splendida struttura a baldacchino. Su uno dei muri, tappezzato di nuvolette in stile Toy Story, vi è un quadro proprio con uno dei due giocattoli protagonisti del film, Buzz Lightyear. L’unica sostanziale e tenera differenza è che il viso di quest’ultimo è quello del piccolo Leone. Vicino al fantasioso ritratto ci sono tutti i peluche del bambino, accomodati in vari scaffali. Tra questi Topolino, Minnie e persino Grogu The child (soprannominato affettuosamente dai fan “Baby Yoda”). Sopra i giocattoli del fortunato bambino un altro baldacchino, con tanto di tavolino e piccolo divano sotto per giocare. Il tutto arredato in uno stile medievale di grande impatto.

TEMPO DI CAMBIARE – Dopo un po’ di tempo il cambiamento fa bene, soprattutto se aiuta la crescita. In tal senso, il primogenito della coppia Ferragni-Fedez può ora vantarsi di avere una stanza da letto che corrisponde alla sua età. In effetti il bambino ha ormai 3 anni, era quindi giunto il momento di ristrutturarla.

