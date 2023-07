Nuova edizione de Il Mercante in Fiera su Rai 2. Pino Insegno parla dell’ex gatta nera

La nuova stagione televisiva si avvicina e le emittenti stanno già preparando i palinsesti. In particolare, la Rai ha annunciato l’arrivo di una nuova edizione in versione moderna de Il Mercante in Fiera condotto da Pino Insegno.

Come sarà strutturata la nuova versione? Ancora non sono stati rivelati i dettagli tranne uno: la presenza della gatta nera! A rivelarlo è stato lo stesso conduttore: “Ovviamente ci sarà anche la Gatta Nera, la stiamo cercando. Ainett Stephens è diventata un po’ più grande, sono passati tanti anni, resta indimenticata icona di quel programma. Lei non ci sarà. Ci sarà un altro tipo di scelta“.

Non tarda ad arrivare la risposta dell’ex gatta che ha replicato attraverso delle Instagram Stories: “Non sapevo nulla del ritorno del programma, me l’hanno detto i miei amici. Qualora dovesse esserci una Gatta Nera nel programma le faccio un grandissimo in bocca al lupo. Rimarrò sempre legata a quel personaggio“.

Risponde così la Stephens che ad oggi ha 41 anni e sicuramente non sarà presente nella nuova edizione. Non resta altro che attendere il 18 settembre per scoprire quali saranno tutte le novità della versione moderna del gioco natalizio.