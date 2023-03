Nuova offerta del Newcastle per Rabiot

La squadra inglese cercherà di convincere il centrocampista francese a trasferirsi dalla Serie A alla Premier League

Adrien Rabiot è uno dei giocatori in scadenza di contratto con la Juventus il 30 giugno e non ha ancora trovato un accordo per il rinnovo con la Vecchia Signora, cosa che ha scatenato ogni tipo di voce su un trasferimento in un nuovo club per la stagione 2023/2024, con il Newcastle United uno dei club più interessati al 27enne francese.

La squadra inglese sta cercando di rafforzare il proprio centrocampo nella prossima stagione, ed è qui che il francese entra in gioco, essendo un’aggiunta con cui la squadra gestita da Eddie Howe cercherebbe di rafforzare una squadra che ha serie possibilità di giocare nelle competizioni europee nel 2023/2024, essendo questo un punto chiave per attirare non solo Rabiot, ma anche altri giocatori per rafforzare ulteriormente la squadra di proprietà di Mohamed Bin Salman.

La Juventus cerca di rinnovarlo a tutti i costi

Massimiliano Allegri, allenatore italiano dei bianconeri, ha dei dubbi sulla possibile partenza di Rabiot a costo zero, con i bianconeri alla ricerca di un rinnovo last-minute che non è ancora arrivato, da qui le voci sulla partenza di Adrien Rabiot, con l’unica incognita in sospeso se il francese andrà al St James’ Park o in una delle altre squadre interessate al giocatore francese, sempre che non finisca per prolungare il suo contratto con la Juventus.

Uno spiraglio di rinnovo arriva dalle ultime dichiarazioni di Rabiot proprio sull’allenatore: “Io credo che Allegri abbia tantissime qualità. Innanzitutto sa gestire molto bene il gruppo e a volte si rivolge ai giocatori come un padre. Ha la qualità di saper parlare al meglio con tutti i componenti della rosa, comprendendone anche le caratteristiche psicologiche. Poi è fantastico per come sa incoraggiare tutto il gruppo. Anche nei momenti di massima difficoltà o pressione, lui sa sempre trovare le parole giuste con il tono giusto. Ci incita a non mollare mai ed è capace a mascherare sempre l’eventuale tensione che può provare”.