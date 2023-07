Nuova offerta della Juve per Lucas Vázquez

Il giocatore spagnolo continua a essere uno dei principali obiettivi dei bianconeri per rinforzare la rosa in estate

Secondo il noto giornalista italiano Gianluca Di Marzio, la Juventus si è aggiunta alla lista dei club interessati ai servizi di Lucas Vázquez per la prossima stagione, confermando che ci sono stati contatti tra le due parti e che il club italiano considera Vázquez come una delle opzioni principali per rinforzare la difesa per la prossima stagione dopo un anno in cui le sanzioni hanno permesso solo di qualificarsi per la Conference League.

La Vecchia Signora sta cercando di rafforzare la propria rosa in vista della stagione 2023/2024 e Lucas Vázquez ha attirato l’attenzione dei dirigenti juventini per la sua versatilità e la sua esperienza sia in difesa che in attacco. Il giocatore spagnolo ha dimostrato il suo valore al Real Madrid nel corso degli anni, dove ha giocato come terzino destro e ala, ed è proprio questa versatilità che ha attirato l’attenzione del tecnico italiano Massimiliano Allegri.

Il Madrid potrebbe accettare la proposta

Secondo le ultime notizie, la Juventus sarebbe disposta a offrire circa sette milioni di euro per i servizi di Lucas Vázquez, il cui contratto scade il 30 giugno 2025, che è quindi in vantaggio, dovendo ora valutare le opzioni disponibili e decidere se accettare la proposta della Juventus, preferire di continuare al Real Madrid o decidere di cercare altre alternative in cui proseguire la sua carriera sportiva. Tutto passa dai blancos, però, che fino a qualche giorno fa non sembravano intenzionati a cedere.