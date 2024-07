Nuova opzione del Lotto: scopriamo il Numero Oro

Il gioco del Lotto è uno dei passatempi più popolari in Italia, amato da milioni di giocatori che sperano di cambiare la loro vita con una grande vincita, e che amano provare l’attesa dell’estrazione con tutte le emozioni che suscita. Il gioco del Lotto, poi, ha la particolarità di introdurre periodicamente significative novità e varianti in modo da stimolare sempre l’attenzione e la curiosità del pubblico.

A partire dal 12 giugno 2024, ad esempio, è stata introdotta una nuova ed emozionante opzione: il Numero Oro. Questa novità promette di rendere il gioco ancora più interessante e potenzialmente redditizio per i partecipanti. Vediamo insieme di cosa si tratta e come funziona questa nuova opportunità.

Il Numero Oro, che per alcuni richiamerà la favola di Esopo, La gallina dalle uova d’oro, è stato introdotto in via sperimentale per un periodo di diciotto mesi e coinvolge il quinto numero estratto per ciascuna delle undici ruote del Lotto. Questa opzione è disponibile solo per le sorti ambo, terno e quaterna, e non può essere combinata con altre sorti come estratto, estratto determinato, ambetto o cinquina.

Giocare con l’opzione Numero Oro è semplice. Quando si compila la schedina del Lotto, è possibile selezionare l’opzione Numero Oro se si sta puntando su una o più delle sorti ambo, terno o quaterna. Il costo della giocata raddoppia rispetto alla giocata base. Ad esempio, se si scommette 1€ su un ambo e si include il Numero Oro, il costo totale della giocata sarà di 2€.

Il Numero Oro corrisponde sempre al quinto numero estratto di ciascuna ruota. Pertanto, durante l’estrazione, bisogna prestare particolare attenzione a questo specifico numero per vedere se si è tra i fortunati vincitori.

L’inclusione di questa opzione nella propria giocata offre l’opportunità di vincere premi più ricchi e introduce nuove categorie di vincita. Se la sorte pronosticata viene indovinata e tra i numeri vincenti è presente anche il Numero Oro, si vince il premio attribuito dalla sorte giocata con Numero Oro. Se invece non si indovina la sorte pronosticata ma si indovina il Numero Oro, si vince comunque un premio attribuito al solo Numero Oro.

Questo significa che questa opzione offre un doppio vantaggio: non solo aumenta le potenziali vincite se si indovinano le sorti principali, ma offre anche una possibilità di vincita aggiuntiva semplicemente centrando il Numero Oro.

Per facilitare l’uso dell’opzione Numero Oro, la schedina del Lotto è stata aggiornata con una sezione dedicata a questa nuova funzione. Inoltre, per coloro che preferiscono giocare in modo continuativo, sono possibili le giocate in abbonamento, permettendo di includere l’opzione Numero Oro per più estrazioni consecutive.

L’estrazione del Numero Oro avviene simultaneamente all’estrazione dei numeri vincenti delle undici ruote del Lotto. Il Numero Oro è il quinto numero estratto per ciascuna ruota.

L’introduzione di questa novità rappresenta una grande novità per il gioco del Lotto, aggiungendo una nuova dimensione e maggiori opportunità di vincita. Mano, dunque, alla smorfia napoletana: è tempo di iniziare la ricerca del numero vincente.