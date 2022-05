Nuova ordinanza Regione Campania sull’obbligo mascherina. De Luca: “Dobbiamo stare attenti”

Il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha annunciato una nuova ordinanza che sarà valida fino al prossimo 15 giugno in tutto il territorio campano, con la possibilità di nuove proroghe.

De Luca, infatti, ha fatto sapere che “i titolari degli esercizi commerciali e di attività produttive, compresi gli alberghi, i ristoranti e i bar, sono tenuti ad assicurare il rispetto da parte del relativo personale del protocollo di sicurezza che impone l’uso delle mascherine in tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, quali i luoghi di riunione, le mense e le cucine”.

“Tanto per essere chiari: in Campania resta obbligatorio l’uso della mascherina per i dipendenti degli alberghi, dei ristoranti, nelle cucine, per chi serve ai tavoli“.

Il governatore campano è quindi preoccupato per l’evolversi della situazione e per questo ha disposto un nuovo obbligo.

De Luca ha infine dichiarato: “Dobbiamo stare attenti sia per le varianti che già conosciamo, sia per quelle a noi sconosciute“.