Nuova Zelanda, bambina nascosta in una valigia: arrestata una donna

In una piccola città della Nuova Zelanda, è stata arrestata una donna dopo aver viaggiato su un autobus con una bambina di due anni nascosta all’interno della propria valigia. Fortunatamente il conducente si è accorto subito della piccola, sventando così una possibile tragedia.

NASCOSTA DENTRO UNA VALIGIA – Nella giornata di domenica, a Kaiwaka, circa 100 chilometri a nord di Auckland, in Nuova Zelanda, una donna ha attirato l’attenzione del conducente dell’autobus su cui viaggiava. L’autista ha notato dei movimenti sospetti provenire dalla valigia della passeggera.

Nel corso di una sosta programmata, l’uomo ha quindi deciso di indagare. “Quando l’autista ha aperto il bagaglio, ha trovato la bambina”, ha così raccontato l’ispettore Simon Harrison. L’autista ha notato che la piccola era accaldata, ma fortunatamente non presentava ferite e ha prontamente avvertito le forze dell’ordine.

La bambina di soli due anni è stata soccorsa e portata in ospedale per i controlli, mentre la 27enne è stata arrestata. La donna è stata arrestata per maltrattamenti e negligenza nei confronti di un minore, ma non si escludono altre accuse nei suoi confronti.

Il Ministero dei Minori della Nuova Zelanda ha avviato un’indagine. Ad oggi non è stata resa nota a parentela tra la donna e la minore e il motivo per cui quest’ultima è stata nascosta dentro una valigia.

L’ispettore Harrison ha così dichiarato: “Vorremmo esprimere la nostra riconoscenza e i nostri complimenti all’autista dell’autobus, che ha notato che qualcosa non andava ed è intervenuto immediatamente, evitando un esito ben peggiore”