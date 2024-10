Nuove indiscrezioni su Chiara Ferragni: serata in compagnia di Giovanni Tronchetti Provera e tensioni sui conti aziendali

Le voci di un legame tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera, erede della dinastia Pirelli, continuano a suscitare curiosità e alimentare il gossip. Nei giorni scorsi, il giornalista Giuseppe Candela di Dagospia ha rivelato via social che l’influencer e Tronchetti Provera sono stati avvistati insieme al ristorante La Briciola a Milano, dove si trovavano per una cena in famiglia in occasione del compleanno della madre di Chiara, Marina Di Guardo.

La conoscenza tra i due

Alla cena erano presenti anche le sorelle Ferragni, ma la presenza di Giovanni Tronchetti Provera ha attirato l’attenzione dei media, riaccendendo i rumor di un rapporto speciale tra lui e l’influencer.

Secondo alcune ricostruzioni, Chiara e Giovanni si sarebbero conosciuti la scorsa estate a Ibiza, come ipotizzato dal giornalista Gabriele Parpiglia. La frequentazione con Tronchetti Provera arriva poco dopo la fine di un altro legame, quello con Silvio Campara, che avrebbe deciso di concentrarsi sulla propria famiglia.

Oltre alla sfera privata, Ferragni si trova al centro dell’attenzione anche per questioni economiche legate alla sua azienda, Fenice Srl. Pasquale Morgese, uno degli azionisti principali con il 27,5% delle quote (Ferragni detiene il 32,5%, mentre il restante 40% è di Paolo Barletta), ha sollevato preoccupazioni sulle recenti performance finanziarie della società.

In un’intervista, Morgese ha sottolineato che il business ha subito un forte calo nel 2024 e ha lamentato una mancanza di interventi per risolvere la situazione.