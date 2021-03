Nuovi colori per alcune Regioni, ecco quali cambiano

Da oggi regioni specifiche cambiano colore. Alcune passano in zona rossa altre in arancione, nessuna gialla per il momento.

Come precedentemente annunciato, oggi, regioni precise sono soggette a cambiamenti. Alcune per il meglio, altre invece no. Parliamo di nuovi colori, relativi al tasso di contagio di ogni località presa in considerazione.

ZONE ROSSE E ARANCIONI – Se da una parte il lockdown pre pasquale ha favorito una diminuzione generale dei contagi, il successo non si estende assolutamente su tutto il territorio. Contiamo infatti molte più zone in difficoltà che non.

In particolare Valle D’Aosta, Toscana e Calabria che passano ufficialmente in zona rossa. Raggiungono quindi Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, Campania, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Piemonte, Provincia Autonoma di Trento, nonché Puglia. Location prese pericolosamente di mira dal COVID-19. Specialmente l’ultima citata, unica in zona rossa rafforzata.

In arancione invece troviamo Abruzzo, Basilicata, Liguria, Sicilia, Umbria, Sardegna e Molise. Ed infine Lazio, ma non prima del 30 marzo. Inoltre, come previsto, nessuna zona gialla.

PASQUA – I nuovi colori varieranno nuovamente, per tutte le regioni, durante le festività pasquali. L‘intera Italia sarà infatti dichiarata zona rossa, per non rischiare un ulteriore diffusione del virus. Una situazione simile a dicembre, quando l’intero paese era nuovamente in lockdown.