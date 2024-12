Nuovi intrecci e alleanze nella casa: Helena Prestes si avvicina a Zeudi Di Palma

Helena Prestes continua a essere al centro delle dinamiche più intriganti della casa. Dopo aver chiuso nuovamente il suo rapporto di amicizia con Lorenzo Spolverato, la modella brasiliana ha confessato a Javier Martinez di vedere in lui qualcosa di più di un semplice amico. Tuttavia, il pallavolista argentino ha chiarito senza esitazioni di non ricambiare i suoi sentimenti: “Le ho detto che per me si tratta solo di amicizia. Qui dentro mi è piaciuta solo Shaila e basta”.

Mentre una relazione sembra definitivamente naufragare e un’altra rimane incerta, Helena ha trovato un nuovo legame con Zeudi Di Palma.

Zeudi e Helena: intesa crescente e il gossip esplode

Nelle ultime ore, l’avvicinamento tra Zeudi Di Palma e Helena Prestes ha catturato l’attenzione del pubblico. Tra coccole, confidenze e momenti di tenerezza, le due hanno condiviso conversazioni intime che non sono passate inosservate. Zeudi, che si vocifera sia bisessuale, si è mostrata molto attenta e affettuosa nei confronti della modella brasiliana. “Sai che è bello sentirti parlare? Ti seguivo anche da fuori e conoscevo già alcune cose di te, come la tua storia con il tuo ex”, ha confessato la De Palma, riferendosi a dettagli della vita di Helena già discussi con altri inquilini della casa.

Questa nuova alchimia ha scatenato reazioni entusiaste sui social, dove gli spettatori hanno iniziato a commentare il possibile flirt tra le due gieffine.

Scetticismo e sospetti: è una strategia?

Non mancano però i dubbi sulla sincerità di Zeudi. Alcuni telespettatori sospettano che il suo avvicinamento a Helena possa essere strategico, considerando il caos emotivo che circonda la modella in questo momento. “Sembra che voglia inserirsi nella dinamica per ottenere visibilità”, scrive qualcuno, mentre altri commentano: “Prima Javier, ora Helena. Non mi convince”. Indipendentemente dalla verità, il legame tra Helena e Zeudi sta già facendo discutere, diventando uno dei punti focali delle dinamiche della casa e dell’attenzione mediatica.