Nuovo allenatore Napoli, Bagni a sorpresa: “Punto su Luis Enrique, sono convinto che andrà in azzurro”

Ai microfoni di Tele A, l’ex calciatore del Napoli, Salvatore Bagni, ha rilasciato alcune dichiarazioni in veste di opinionista in cui ha parlato delle ultime dichiarazioni del presidente Aurelio De Laurentiis e del possibile nuovo allenatore della SSC Napoli.

“Luis Enrique è seguito da Napoli e Psg? Io punto sul fatto che lo spagnolo andrà in azzurro e non in Francia. Aurelio De Laurentiis ha detto che non verrà? E che poteva dire? Vedremo quello che accadrà in futuro“.

A sorpresa, quindi, Salvatore Bagni punta sull’arrivo in Campania di Luis Enrique. Il tecnico, come dichiarato dallo stesso presidente, è interessato alla Premier ma tutto potrebbe cambiare nelle prossime ore.