mercoledì, Febbraio 11, 2026
HomeAttualitàNuovo allenatore Napoli, ci sarebbe un nome in cima alla lista di...
Attualità

Nuovo allenatore Napoli, ci sarebbe un nome in cima alla lista di Aurelio De Laurentiis

Moreno Zannone
Di Moreno Zannone
0
Aurelio De Laurentiis e l'ammutinamento, fonte Flickr
Aurelio De Laurentiis fonte Flickr

Il futuro di Antonio Conte sulla panchina del Napoli resta uno dei temi centrali in vista della prossima stagione. Il club azzurro, al momento, è orientato verso la conferma dell’allenatore, rimandando però ogni decisione ufficiale al termine del campionato. È una prassi consolidata in casa partenopea valutare risultati, percorso e prospettive prima di chiudere qualsiasi accordo. Conte è stato scelto per riportare mentalità e competitività, elementi considerati fondamentali per il progetto. Solo a stagione conclusa società e tecnico tireranno le somme.

Il lavoro di Conte viene analizzato non soltanto attraverso i risultati immediati, ma anche per l’impatto sulla crescita della squadra. Il Napoli vuole mantenere stabilità tecnica, ma senza rinunciare a un confronto finale tra le parti. Questo metodo permette di capire se esistono le condizioni per proseguire insieme

A riaccendere il dibattito è stato il giornalista Paolo Bargiggia, che parla di una possibile rivoluzione a fine stagione. Secondo la sua ricostruzione, Conte potrebbe lasciare e il ds Giovanni Manna subire un ridimensionamento. Per la panchina circolano i nomi di Vincenzo Italiano e Francesco Farioli, con Roberto De Zerbi più defilato. Per il ruolo di direttore sportivo vengono citati Giovanni Sartori e Markus Krosche. Si tratta però di scenari legati a indiscrezioni, non di decisioni ufficiali.

Tra i profili più apprezzati spicca Vincenzo Italiano, considerato da tempo vicino alla filosofia della proprietà azzurra. Il tecnico rappresenterebbe una scelta coerente con un calcio propositivo e valorizzante. Nonostante le voci, la priorità del Napoli resta il presente con Conte alla guida. Solo al termine della stagione si capirà quale direzione prenderà il progetto tecnico. Nel calcio, risultati e visione comune saranno determinanti per la scelta finale.

Articolo precedente
Morto a 48 anni James Van Der Beek, l’attore di Dawson’s Creek
Moreno Zannone
Moreno Zannone
POTREBBE INTERESSARTI ANCHE...

ULTIMISSIME

NOVITA'

ESCLUSIVE

FANTACALCIO

CHI SIAMO

DailyNews24.it è una testata giornalistica registrata al tribunale di Napoli Nord. Direttore Responsabile: Nicola Borretti

Contattaci: [email protected]

SEGUICI

© Copyright 2015-2024 - DailyNews24.it | Designed with by Livecode