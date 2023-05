Nuovo allenatore Napoli, la previsione di Antonio Cassano

Ai microfoni della Bobo TV, è intervenuto l’ex calciatore di Roma e Real Madrid, Antonio Cassano, il quale ha parlato del Napoli e del futuro allenatore della squadra partenopea visto l’imminente addio di Luciano Spalletti: “Mi dite quale allenatore accetterà una roba del genere?“.

“O un giovane per guadagnare tanti soldi in una piazza bellissima e fare la Champions. Tra i grandi penso che l’unico che possa accettare è Massimiliano Allegri. Sarà cacciato della Juventus e vi farò vedere come va a finire. Per me va al Napoli“.