Nuovo allenatore Napoli, Luis Enrique chiede troppo: il prescelto è Vincenzo Italiano

La questione allenatore tiene i tifosi del Napoli col fiato sospeso. Molti sono i nomi accostati agli azzurri in queste settimane ed Aurelio De Laurentiis avrebbe contattato anche Luis Enrique, ex mister di Spagna e Barcellona. Quest’ultimo, però, difficilmente lo vedremo sulla panchina partenopea per via delle sue esose richieste economiche.

Oltre che dal Napoli, infatti, Enrique è stato cercato anche da PSG, Tottenham e Chelsea richiedendo un ingaggio importante: 10 milioni di euro più bonus. Difficilmente, quindi, il tecnico chiederà una cifra inferiore alla proprietà partenopea, nonostante il progetto ambizioso e la voglia di ritornare in Italia.

Per questo motivo, come riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, il prescelto per la panchina del Napoli è Vincenzo Italiano. L’allenatore della Fiorentina rappresenta il profilo ideale per Aurelio De Laurentiis, il quale ritiene il mister molto capace. L’edizione de Il Mattino riporta: “Insomma i primi abboccamenti tra Napoli e Fiorentina sono iniziati. E gli sviluppi non sono scontati: perché mai De Laurentiis farebbe uno sgarbo al presidente italo-americano. Dunque, se ne parla dopo la finalissima. Ed è Italiano il prescelto“.

Il Napoli, quindi, attenderà la partita di Conference tra Fiorentina e West Ham per annunciare il nuovo allenatore. Aurelio De Laurentiis ha trovato in Vincenzo Italiano il profilo giusto con motivazioni importanti per portare la squadra ancora più in alto.