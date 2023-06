Nuovo allenatore SSC Napoli, il “Mister X” di Aurelio De Laurenetiis è un altro ex Roma

Il Presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha una lista di ben quaranta allenatore per trovare un successore di Luciano Spalletti. Nelle ultime ore, la lista si è ridotta a cinque nomi, con i candidati che restano, in ordine di preferenza: Galtier, Sousa, Garcia e la possibile sorpresa Zinedine Zidane. Tuttavia, nelle ultime ore, il presidente azzurro sarebbe interessato anche ad un altro allenatore, l’ex Roma Paulo Fonseca.

Dopo l’esperienza con i giallorossi, infatti, Fonseca vorrebbe ritornare in Italia per allenare la squadra campione d’Italia e provare a vincere il suo primo Scudetto da allenatore. Qualche mese fa, proprio l’ex Roma ha dichiarato in merito al Napoli: “È la dimostrazione di una strategia intelligente. Si può vendere giocatori importanti e migliorare. Non sempre i club lo capiscono“. Che sia Paulo Fonseca il “Mister X” del presidente? Il nome internazionale per poter portare il Napoli in alto anche in Europa?