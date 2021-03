Nuovo allenatore Napoli, Paolo Esposito: “Con la Champions potrebbe arrivare Gasperini”

Il giornalista Paolo Esposito, ai microfoni del portale AreaNapoli.it, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato del Napoli e del possibile nuovo allenatore della squadra azzurra.

“Ad ogni modo, a mio avviso, se il Napoli dovesse qualificarsi per la Champions League, non potrebbe di certo ingaggiare un allenatore che ha visto questa manifestazione solo in televisione“.

“Quindi opterebbe per un tecnico che ha già fatto la Champions e potrebbe essere, e lo dico in esclusiva, proprio Gasperini ad essere scelto se questi non ci arrivasse con gli orobici“.

Come annunciato da Paolo Esposito, quindi, il Napoli potrebbe puntare a sorpresa sull’attuale allenatore dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini. Quest’ultimo già in passato è stato accostato al Napoli, ma alla fine non si è mai fatto nulla.

In ogni caso la qualificazione alla prossima Champions League sarà fondamentale per vederlo sulla panchina azzurra. In caso contrario, De Laurentiis potrebbe puntare su altri nomi, quali Italiano, De Zerbi e Juric. Infine, ci sarebbe anche il sogno del ritorno di Maurizio Sarri.