Nuovo allenatore SSC Napoli, c’è già il sì di Sarri: spuntano i primi nomi per rinforzare la squadra

Il destino della panchina azzurra potrebbe presto tingersi di nostalgia e suggestione. Se a fine stagione Antonio Conte dovesse scegliere di chiudere la sua esperienza a Napoli, prenderebbe quota una pista capace di riaccendere immediatamente l’entusiasmo della piazza: il ritorno di Maurizio Sarri, allenatore che ha lasciato un’impronta indelebile nella storia recente del club. Il mister accetterebbe volentieri la destinazione.

Sarri ritroverebbe un ambiente che conosce a fondo e nel quale sa come muoversi. Le idee per la ripartenza sono già chiare: in caso di nuovo incarico sulla panchina della SSC Napoli, l’ex allenatore azzurro punterebbe subito su profili a lui congeniali. In particolare, l’attenzione si sposterebbe su due calciatori della Lazio: Mattia Zaccagni e Mario Gila. Il primo acquisto potrebbe essere, per circa 25 milioni, proprio l’attaccante biancoceleste. Servirà qualche milione in più, invece, per il difensore, tra i 30 e 35 milioni. Difficile, invece, arrivare a Alajbegovic, anche perché bisognerà aspettare la fine del Mondiale e i club della Premier sono già in fila.

Il progetto, però, sarebbe più ampio. Per costruire una squadra davvero fedele ai suoi principi, Sarri chiederebbe rinforzi mirati anche negli altri reparti. In attacco servirà un vice Hojlund, mentre a centrocampo, invece, l’identikit porta a Richard Ríos.

Al momento si tratta di uno scenario legato a molte variabili: le scelte di Conte, le valutazioni della società e le opportunità di mercato. Questa la possibile formazione: Milinkovic Savic, Di Lorenzo, Rrahmani, Gila, Gutierrez, Lobotka, Rios, McTominay, Zaccagni/Alisson, Neres, Hojlund.