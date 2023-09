Nuovo allenatore SSC Napoli, la previsione di Antonio Cassano

Ai microfoni della Bobo TV, l’ex calciatore di Real Madrid e Roma, Antonio Cassano, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato del Napoli e del possibile successore di Rudi Garcia sulla panchina azzurra che, dopo solo un mese dall’inizio del campionato di Serie A, è già traballante.

“Io sono pronto a scommettere una cena per tutti, se Garcia salta c’è un solo nome che può andare a Napoli: Conte. È l’unico. Al Tottenham ha fatto 3-4-3. Lui ha le palle e ha un’idea che a me non piace ma come allenatore è forte. In quella piazza là dopo Spalletti c’è bisogno di uno come lui”.

I dubbi sul possibile arrivo di Conte al Napoli è legato al suo modulo, il 3-5-2 in luogo del 4-3-3 adottato dal Napoli. Per Cassano non ci sarebbero problemi in quanto in azzurro “potrebbe riproporre lo schema utilizzato al Tottenham dove ha fatto anche il 3-4-3”.

Il nome di Antonio Conte sarebbe il preferito anche da parte dei tifosi. Da giorni, infatti, i social sono inondati da commenti proprio sull’ex tecnico della Nazionale italiana e della Juventus.