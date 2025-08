Nuovo assalto del Napoli per Musah, Conte lo vuole ancora

L’interesse del Napoli per Yunus Musah si riaccende: il centrocampista statunitense del Milan potrebbe presto aggregarsi alla squadra di Conte. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il club partenopeo ha infatti mantenuto vivi i contatti che erano iniziati già dopo la fine dello scorso campionato con la dirigenza rossonera, con l’obiettivo di riaprire la trattativa per portare il giocatore in azzurro. Tuttavia, il percorso verso l’eventuale trasferimento si complica a causa del recente interesse manifestato dal Nottingham Forest, club inglese che si è inserito nella corsa al giocatore.

Il primo tentativo concreto del Napoli risale al mese di giugno, quando le due società si sono incontrate per discutere i dettagli dell’operazione. In quell’occasione, però, l’intesa economica non è stata raggiunta: la valutazione del Milan, vicina ai 25 milioni di euro, è stata considerata troppo alta dal club campano. Nonostante ciò, Musah aveva già espresso il proprio gradimento per il trasferimento, dimostrando apertura al progetto tecnico del Napoli.

Nel frattempo, l’arrivo in rossonero di Ardon Jashari ha ridotto ulteriormente lo spazio disponibile per Musah nel centrocampo milanista. Questo cambiamento potrebbe rappresentare un’occasione favorevole per il Napoli, che potrebbe convincere il Milan a rivedere le proprie richieste, considerando anche la volontà del giocatore di trovare maggiore continuità di impiego.

Uno dei principali sostenitori dell’operazione in casa Napoli è Antonio Conte. L’ex tecnico di Inter e Juventus ha infatti mostrato grande apprezzamento per le qualità tattiche di Musah. Nato nel 2002, il centrocampista si è messo in evidenza per la sua straordinaria duttilità, dimostrandosi in grado di ricoprire più ruoli in mezzo al campo e offrendo sempre il massimo impegno per la squadra.

Le caratteristiche di Musah, unite alla sua giovane età e alla voglia di emergere, rappresentano un profilo ideale per il progetto tecnico di Conte, che sta cercando di avere a disposizione una rosa profonda per poter fare bene anche in Champions League. Se le parti riusciranno a trovare un accordo economico, il trasferimento potrebbe concretizzarsi nelle prossime settimane, regalando al tecnico salentino un rinforzo prezioso per la mediana azzurra.