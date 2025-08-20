Napoli e la tentazione dalla Nazionale italiana: 50 milioni di euro per il nuovo attaccante?

Il Napoli sta valutando con grande attenzione un possibile colpo di mercato in attacco: l’obiettivo principale è Moise Kean, attaccante della Fiorentina. L’infortunio di Romelu Lukaku ha creato un vuoto offensivo che il club partenopeo vuole colmare rapidamente, trasformando l’interesse per Kean in una concreta opportunità di mercato. La società sta studiando tutte le opzioni, pronta a muoversi con decisione qualora le condizioni del belga dovessero allungare i tempi di recupero.

Il costo dell’operazione potrebbe aggirarsi intorno ai 50 milioni di euro, con un ingaggio stimato di circa 4 milioni a stagione. Nonostante non ci sia ancora una trattativa ufficiale, il Napoli monitora attentamente la situazione, pronto a fare un assalto last-minute se si presenteranno le condizioni giuste. La strategia del club punta a rinforzare il reparto offensivo senza perdere tempo, garantendo alternative di livello in vista dei prossimi impegni di campionato.

A Firenze cresce la preoccupazione: la Fiorentina teme che il club partenopeo possa fare un’offerta convincente, sfruttando l’urgenza del Napoli. Kean rappresenta un giocatore chiave per i viola, ma la possibilità di un trasferimento in Campania resta concreta, soprattutto se le prestazioni e la disponibilità del club partenopeo dovessero convincere l’entourage del giocatore. L’attenzione dei media e dei tifosi aumenta, alimentando il clima di suspense attorno a questa possibile operazione.

Al momento, l’interesse del Napoli rimane una tentazione concreta, pronta a trasformarsi in trattativa reale nelle prossime settimane. La società osserva con attenzione l’evolversi della situazione di Lukaku e i segnali che arriveranno dalla Fiorentina, valutando ogni dettaglio per concludere un colpo che potrebbe cambiare le dinamiche offensive degli azzurri. L’obiettivo è chiaro: garantire al club un rinforzo di livello immediato e competitivo.

In sintesi, il Napoli segue con grande attenzione Moise Kean, pronto a intervenire in maniera decisa per assicurarsi l’attaccante della Fiorentina. La combinazione di infortunio di Lukaku, necessità di rinforzare l’attacco e disponibilità economica del club crea le condizioni per un possibile colpo clamoroso di mercato, che potrebbe segnare un momento importante nella stagione degli azzurri.