Nuovo capitano Nazionale italiana, Spalletti non nominerà direttamente Giovanni Di Lorenzo: la decisione

Il nuovo allenatore della Nazionale italiana, Luciano Spalletti, è pronto a debuttare nella sua prima partita ufficiale. Dopo lo Scudetto vinto a Napoli, il mister vuole prendersi anche gli azzurri e portare la squadra ai prossimi europei con l’obiettivo di vincere la competizione continentale.

L’edizione odierna de Il Mattino riporta: “Non ci sono figli e figliastri per Spalletti ma, con la Nazionale, c‘è gente di cui fidarsi e affidarsi di comprovata fede come Di Lorenzo, Politano, Raspadori e Meret. E al suo fianco, a tenergli compagnia, c’è un piccolo esercito di volti che ne hanno passati di bei momenti a Castel Volturno: Domenichini, Baldini, Sinatti, Russo”.

Nella scelta del nuovo capitano come successore di Leonardo Bonucci, Spalletti adotterà lo stesso metodo di Napoli, ovvero far scegliere direttamente ai calciatori. Il mister, infatti, non vuole nominare direttamente Giovanni Di Lorenzo visto proprio il suo passato in azzurro.

In cima alla lista c’è infatti Donnarumma, il quale sarebbe il preferito da parte dei compagni proprio per via della sua esperienza in azzurro. Tuttavia, Il Mattino riporta: “Farà decidere agli azzurri chi vogliono come capitano, anche se chissà se davvero spera che scelgano Di Lorenzo. Donnarumma è il favorito per la successione di Bonucci alla fascia ma è evidente che quella roccia di Di Lorenzo ha molte speranze di poter convincere tutto”.